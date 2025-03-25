У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на велосипедиста
У вівторок вдень, 25 березня, російські окупанти вдарили безпілотником по Дніпровському району Херсона. Під ворожий обстріл потрапив мирний житель, який їхав на велосипеді
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
Постраждалого херсонця ушпиталили до лікарні.
"55-річний чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Херсонській області 24 березня через російську агресію загинула одна людина, ще шестеро цивільних отримали поранення.
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