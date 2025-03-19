КАБи, обстріли з РСЗВ та артилерії: в ОВА розповіли про удари РФ на Запоріжжі
Минулої доби російські війська завдали 426 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 6 повідомлень про пошкодження автівок, квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- п'ять авіаційних ударів по Комишувасі, Щасливому та Гуляйполю.
- 232 ворожі БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
- 12 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Малу Токмачку.
- 177 артударів завдали окупнати по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.
Нагадаємо, в ніч на 19 березня російські війська знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині. Окупанти атакували дві лікарні в Сумах.
Росіяни атакували Київщину дронами: зруйновані будинки, є пораненийВсі новини »
19 березня 2025, 07:12Удар по авто комунальників на Харківщині: є жертва, поранених ушпиталили
19 березня 2025, 00:15На Запоріжжі відкрили перший Центр безпеки громади
18 березня 2025, 21:20
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ
19 березня 2025, 09:05Жителів Сумщини закликають евакуюватися через погіршення ситуації в регіоні
19 березня 2025, 08:59Вночі росіяни запустили по Україні 6 ракет і 145 ударних БпЛА: як відпрацювала ППО
19 березня 2025, 08:35На Запоріжжі розвідники знищили російський ЗРК "Стріла-10"
19 березня 2025, 08:20Нападали і грабували пенсіонерів: на Харківщині затримали 4 зловмисників
19 березня 2025, 08:13На Херсонщині через російські обстріли поранені 7 цивільних
19 березня 2025, 08:07Над Черкащиною збили 10 російських дронів
19 березня 2025, 07:55Російські БпЛА тероризували Полтавщину: пошкоджений склад підприємства
19 березня 2025, 07:40На Сумщині ворожі БПЛА атакували дві лікарні: що відомо
19 березня 2025, 07:32
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України