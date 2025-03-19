Російські БпЛА тероризували Полтавщину: пошкоджений склад підприємства
Сьогодні вночі, 19 березня, російські безпілотники вчергове атакували Полтавщину. В області працювали сили ППО, є пошкодження
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.
"Уламками БпЛА у Миргородському районі пошкоджено складське приміщення одного з підприємств. Також відбулося загоряння соломи. Пожежу ліквідовано", – йдеться у повідомленні.
На щастя, внаслідок атак постраждалих немає.
Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників на Київщині поранена людина, також пошкоджені й зруйновані дев'ять будинків.
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