07:10  19 березня
Шпигунство на оборонному заводі: на Кіровоградщині "кріт" ФСБ отримав 15 років тюрми
06:14  19 березня
З Києва до США намагалися відправити посилкою опудала папуг та череп вовка
04:41  19 березня
На Одещині чоловік впав у 15-метровий колодязь
UA | RU
UA | RU
19 березня 2025, 07:12

Росіяни атакували Київщину дронами: зруйновані будинки, є поранений

19 березня 2025, 07:12
Читайте также на русском языке
фото: Київська ОВА
Читайте также
на русском языке

Унаслідок атаки ворожих ударних безпілотників на Київщині поранено людину, а також пошкоджено й зруйновано дев'ять будинків

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, постраждав житель Бучанського району. 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок. Його госпіталізували в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога.

За попередніми даними, у трьох населених пунктах району пошкоджено та частково зруйновано дев'ять приватних будинків.

Ліквідовано пожежі в трьох таунхаусах.

Крім того, в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано займання сухої трави.

У Бориспільському районі пошкоджено один приватний будинок.

Усі оперативні служби продовжують роботу на місцях ворожих атак.

Нагадаємо, 18 березня ввечері російські окупанти вдарили безпілотником по Херсону. Медична допомога знадобилася мирному жителю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область безпілотники ППО приватні будинки війна атака РФ
У Чорному та Азовському морях не фіксують російських кораблів
19 березня 2025, 06:56
Удар по авто комунальників на Харківщині: є жертва, поранених ушпиталили
19 березня 2025, 00:15
На Чернігівщині росіяни атакували цивільну автівку: постраждав водій
18 березня 2025, 23:05
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Сумщині ворожі БПЛА атакували дві лікарні: що відомо
19 березня 2025, 07:32
Шпигунство на оборонному заводі: на Кіровоградщині "кріт" ФСБ отримав 15 років тюрми
19 березня 2025, 07:10
У Чорному та Азовському морях не фіксують російських кораблів
19 березня 2025, 06:56
Українські бійці знищили на Харківщині танк та МТ-ЛБ окупантів
19 березня 2025, 06:49
Трамп і Путін обговорили припинення вогню: що означає ця розмова для України
19 березня 2025, 06:30
З Києва до США намагалися відправити посилкою опудала папуг та череп вовка
19 березня 2025, 06:14
На Кіровоградщині з річки дістали тіло чоловіка
19 березня 2025, 05:56
На Львівщині 44-річного чоловіка засудили за ухилення від мобілізації
19 березня 2025, 05:30
На Курщині Сили оборони уразили три північнокорейські САУ "Коксан"
19 березня 2025, 05:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »