Росіяни атакували Київщину дронами: зруйновані будинки, є поранений
Унаслідок атаки ворожих ударних безпілотників на Київщині поранено людину, а також пошкоджено й зруйновано дев'ять будинків
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
За його словами, постраждав житель Бучанського району. 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок. Його госпіталізували в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога.
За попередніми даними, у трьох населених пунктах району пошкоджено та частково зруйновано дев'ять приватних будинків.
Ліквідовано пожежі в трьох таунхаусах.
Крім того, в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано займання сухої трави.
У Бориспільському районі пошкоджено один приватний будинок.
Усі оперативні служби продовжують роботу на місцях ворожих атак.
Нагадаємо, 18 березня ввечері російські окупанти вдарили безпілотником по Херсону. Медична допомога знадобилася мирному жителю.