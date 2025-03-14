Російська армія вбила мешканця Херсонщини, поранені 9 цивільних

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Понятівка, Микільське, Придніпровське, Садове, Наддніпрянське, Інженерне, Токарівка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Олександрівка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Бургунка, Шляхове, Тягинка, Львове, Ольгівка, Миколаївка, Монастирське, Червоний Маяк, Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Нововоронцовка, Хрещенівка, Новоолександрівка, Веселе та Козацьке.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 — дістали поранення, з них — 1 дитина", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду та приватний автомобіль.