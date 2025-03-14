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14 березня 2025, 07:50

Російська армія вбила мешканця Херсонщини, поранені 9 цивільних

14 березня 2025, 07:50
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 13 березня, окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний, постраждали дев'ятеро мирних мешканців, із них — дитина

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Понятівка, Микільське, Придніпровське, Садове, Наддніпрянське, Інженерне, Токарівка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Олександрівка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Бургунка, Шляхове, Тягинка, Львове, Ольгівка, Миколаївка, Монастирське, Червоний Маяк, Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Нововоронцовка, Хрещенівка, Новоолександрівка, Веселе та Козацьке.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 — дістали поранення, з них — 1 дитина", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду та приватний автомобіль.

Нагадаємо, ввечері 13 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на Харків ударними БпЛА. Постраждали семеро людей, серед них – чотири дитини віком від 11 місяців до 8 років.

РФ війна Херсонська ОДА обстріли окупанти жертва Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
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