Российская армия убила жителя Херсонщины, ранены 9 гражданских

Иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 13 марта, оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский, пострадали девять мирных жителей, из них — ребенок

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и семь частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню, хозяйственное сооружение и частный автомобиль.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 — получили ранения, из них — 1 ребенок", — говорится в сообщении.