В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 9 гражданских

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За прошедшие сутки, 9 марта, российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали девять мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили три многоэтажки и четыре частных дома. Также оккупанты изуродовали складское помещение и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 9 получили ранения", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили над Херсонщиной три ударных дрона типа "Shahed-131/136".

Напомним, ночью 10 марта россияне атаковали управляемыми авиабомбами село Блакытне Запорожского района. Ранены двое мирных жителей.