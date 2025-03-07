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07 марта 2025, 08:50

В Херсонской области россияне убили двух человек

07 марта 2025, 08:50
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 6 марта, российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли два человека, еще один мирный житель получил ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили многоэтажку и 16 частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню, хозяйственное сооружение, гараж и частный автомобиль.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 1 — получил ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью, 7 марта, оккупанты атаковали Полтавщину. В Миргородском районе поврежден бытовой газопровод, пострадали мирные жители, среди них – ребенок.

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