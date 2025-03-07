Росіяни понад 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджені будинки, є постраждалий
Вчора, 6 березня, окупаційні війська РФ завдали 424 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, постраждав цивільний
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, за добу окупанти пошкодили щонайменше 19 приватних житлових будинків, квартир і гаражів.
"66-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки по Пологівському району", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 30 авіаційних ударів по Новояковлівці, Плавнях, Степовому, Пʼятихатках, Лукʼянівському, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному, Чарівному та Темирівці.
- 235 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 11 ворожих обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Щербаки, Малу Токмачку, Новоданилівку та Чарівне.
- 148 артобстрілів завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 7 березня, окупанти атакували Полтавщину. У Миргородському районі пошкоджений побутовий газопровід, постраждали мирні жителі, серед них – дитина.
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