Росіяни атакували безпілотником Херсон: поранено чоловіка
Вранці 4 березня російські загарбники з безпілотника атакували Херсон, постраждав чоловік
Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
За його словами, після 7.00 російські окупанти з безпілотників атакували Дніпровський район.
Постраждав 67-річний чоловік. Він ушпиталений з мінно-вибуховою травмою та відкритими ранами.
Медики оцінюють стан потерпілого як важкий.
Нагадаємо, у ніч на 4 березня росіяни атакували Україну 99-ма ударними БПЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.
Українська ППО збила 65 з 99-ти ворожих БпЛАВсі новини »
04 березня 2025, 09:26Нічна атака на Дніпропетровщину: пошкоджено АЗС
04 березня 2025, 09:11На Херсонщині на міні підірвався 62-річний чоловік
04 березня 2025, 07:48
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
У Білому домі зробили гучну заяву про Зеленського
04 березня 2025, 11:04На Полтавщині затримали ексрегіонала, рецидивіста та хакера, які поширювали російську пропаганду
04 березня 2025, 10:45РФ завдала удару по енергооб'єкту на Одещині
04 березня 2025, 10:05Українська ППО збила 65 з 99-ти ворожих БпЛА
04 березня 2025, 09:26Нічна атака на Дніпропетровщину: пошкоджено АЗС
04 березня 2025, 09:11Призупинення допомоги від США: що кажуть у Конгресі
04 березня 2025, 08:58У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
04 березня 2025, 08:40Стало відомо, про що Трамп говоритиме у зверненні до Конгресу
04 березня 2025, 08:10На Херсонщині на міні підірвався 62-річний чоловік
04 березня 2025, 07:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі блоги »