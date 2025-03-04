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04 березня 2025, 07:48

На Херсонщині на міні підірвався 62-річний чоловік

04 березня 2025, 07:48
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ілюстративне фото: Armyinform
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У с. Змієвка на Херсонщині на міні підірвався місцевий мешканець. Чоловіка госпіталізували

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що 62-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка" поблизу свого дому. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму та поранення ніг.

Наразі потерпілий у лікарні, де отримує всю необхідну меддопомогу.

В ОВА закликають громадян бути уважними. Якщо помітили підозрілий предмет – не підходьте, не чіпайте, одразу повідомте рятувальника або поліцію за номерами "101" чи "102".

Нагадаємо, підрозділи Міноборони в лютому 2025 року розмінували 5 351 га деокупованих територій.

Станом на початок лютого 2025 року в Україні від мін і вибухонебезпечних предметів загинули 327 людей, 794 зазнали поранень.

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