На Херсонщині на міні підірвався 62-річний чоловік

ілюстративне фото: Armyinform

У с. Змієвка на Херсонщині на міні підірвався місцевий мешканець. Чоловіка госпіталізували

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що 62-річний чоловік наступив на протипіхотну міну "пелюстка" поблизу свого дому. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму та поранення ніг.

Наразі потерпілий у лікарні, де отримує всю необхідну меддопомогу.

В ОВА закликають громадян бути уважними. Якщо помітили підозрілий предмет – не підходьте, не чіпайте, одразу повідомте рятувальника або поліцію за номерами "101" чи "102".

Нагадаємо, підрозділи Міноборони в лютому 2025 року розмінували 5 351 га деокупованих територій.

Станом на початок лютого 2025 року в Україні від мін і вибухонебезпечних предметів загинули 327 людей, 794 зазнали поранень.