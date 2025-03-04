Россияне атаковали беспилотником Херсон: ранен мужчина
Утром 4 марта российские захватчики из беспилотника атаковали Херсон, пострадал мужчина
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.
По его словам, после 7.00 российские оккупанты из беспилотников атаковали Днепровский район.
Пострадал 67-летний мужчина. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой и открытыми ранами.
Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.
Напомним, в ночь на 4 марта россияне атаковали Украину 99 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов.
В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Сумщина и Донетчина.
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