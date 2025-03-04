Нічна атака на Дніпропетровщину: пошкоджено АЗС

фото: Facebook/Сергій Лисак

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів було пошкоджено автозаправну станцію.

Також сталося загоряння сухої трави, яке було оперативно ліквідовано рятувальниками.

Окрім того, російські окупанти продовжили обстріли Нікопольщини, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Град", артилерію та дрони-камікадзе. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади.

На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Нагадаємо, у вівторок вночі, 4 березня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста Суми ударним дроном. Внаслідок "прильоту" є пошкодження, виникла пожежа в медзакладі.