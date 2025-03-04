06:45  04 березня
Оновлення в Резерв+: в електронних направленнях на ВЛК з'явилася дата прибуття на медогляд
01:05  04 березня
Працював HIMARS: Сили оборони знищили новітню російську САУ "Мальва"
06:05  04 березня
Скарби у валізі: киянка хотіла виїхати з України з колекцією старовинних монет
UA | RU
UA | RU
04 березня 2025, 09:11

Нічна атака на Дніпропетровщину: пошкоджено АЗС

04 березня 2025, 09:11
Читайте также на русском языке
фото: Facebook/Сергій Лисак
Читайте также
на русском языке

Минулої ночі українські сили ППО успішно відбили масовану атаку безпілотників на Дніпропетровську область, збивши 9 ворожих БПЛА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів було пошкоджено автозаправну станцію.

Також сталося загоряння сухої трави, яке було оперативно ліквідовано рятувальниками.

Окрім того, російські окупанти продовжили обстріли Нікопольщини, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Град", артилерію та дрони-камікадзе. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади.

На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Нагадаємо, у вівторок вночі, 4 березня, російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста Суми ударним дроном. Внаслідок "прильоту" є пошкодження, виникла пожежа в медзакладі.

Дніпропетровська область обстріли АЗС дрони війна РФ
На Херсонщині на міні підірвався 62-річний чоловік
04 березня 2025, 07:48
Обстріли Сумщини: за добу зафіксували 122 вибухи
04 березня 2025, 07:30
Бригада "Помста" показала, як "рубає" окупантів на Донеччині
04 березня 2025, 04:30
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Росіяни атакували безпілотником Херсон: поранено чоловіка
04 березня 2025, 09:41
Українська ППО збила 65 з 99-ти ворожих БпЛА
04 березня 2025, 09:26
Призупинення допомоги від США: що кажуть у Конгресі
04 березня 2025, 08:58
У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
04 березня 2025, 08:40
Стало відомо, про що Трамп говоритиме у зверненні до Конгресу
04 березня 2025, 08:10
На Херсонщині на міні підірвався 62-річний чоловік
04 березня 2025, 07:48
Обстріли Сумщини: за добу зафіксували 122 вибухи
04 березня 2025, 07:30
США призупинили усю військову допомогу Україні: що сказали в Білому домі
04 березня 2025, 07:12
Оновлення в Резерв+: в електронних направленнях на ВЛК з'явилася дата прибуття на медогляд
04 березня 2025, 06:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »