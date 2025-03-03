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03 березня 2025, 13:35

Ракетний удар по полігону на Дніпропетровщині: ДБР відкрило кримінальне провадження

03 березня 2025, 13:35
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців внаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині

Про це повідомив пресцентр ДБР, передає RegioNews

У бюро наголошують на важливості ретельного та неупередженого розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

Наразі тривають слідчі дії. На місці трагедії працює спеціальна об’єднана група правоохоронців.

"Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці)", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в суботу, 1 березня, росіяни завдали удару по полігону у Дніпропетровській області, де перебували українські військові. На жаль, є загиблі та поранені. Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий заявив, що наразі триває розслідування обставин трагедії і "всі винні будуть покарані".

ДБР РФ війна слідство трагедія Дніпропетровська область ракетний удар полігон
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