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04 марта 2025, 07:48

В Херсонской области на мине взорвался 62-летний мужчина

04 марта 2025, 07:48
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иллюстративное фото: Armyinform
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В с. Змиевка в Херсонской области на мини взорвался местный житель. Мужчину госпитализировали

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что 62-летний мужчина наступил на противопехотную мину "лепесток" вблизи своего дома. В результате детонации он получил взрывную травму и ранение ног.

Пострадавший в больнице, где получает всю необходимую медпомощь.

В ОВА призывают граждан быть внимательными. Если заметили подозрительный предмет – не подходите, не трогайте, сразу сообщите спасателю или полиции по номерам "101" или "102".

Напомним, подразделения Минобороны в феврале 2025 года разминировали 5351 га деоккупированных территорий.

По состоянию на начало февраля 2025 года в Украине от мин и взрывоопасных предметов погибли 327 человек, 794 получили ранения.

РФ война взрыв Херсонская область больница мужчина мина
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