В Херсонской области на мине взорвался 62-летний мужчина
В с. Змиевка в Херсонской области на мини взорвался местный житель. Мужчину госпитализировали
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что 62-летний мужчина наступил на противопехотную мину "лепесток" вблизи своего дома. В результате детонации он получил взрывную травму и ранение ног.
Пострадавший в больнице, где получает всю необходимую медпомощь.
В ОВА призывают граждан быть внимательными. Если заметили подозрительный предмет – не подходите, не трогайте, сразу сообщите спасателю или полиции по номерам "101" или "102".
Напомним, подразделения Минобороны в феврале 2025 года разминировали 5351 га деоккупированных территорий.
По состоянию на начало февраля 2025 года в Украине от мин и взрывоопасных предметов погибли 327 человек, 794 получили ранения.