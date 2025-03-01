Росіяни знову атакували Херсонщину, поранено дитину
Російські окупанти скинули із безспілотника вибухівку на Дар'ївку Херсонської області. внаслідок атаки поранення отримала 11-річна дитина
Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 11-річна дитина. Бригада "екстренки" доправила її до лікарні. Медики діагностували черепно-мозкову травму, контузію, а також осколкове поранення обличчя та живота", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дитина перебуває у важкому стані. У неї діагностували черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкове поранення обличчя та живота. Медики роблять все можливе для порятунку дитини.
Нагадаємо, учора ввечері росіяни обстріляли Херсон з артилерії.
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