Росіяни знову атакували Херсонщину, поранено дитину

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Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 11-річна дитина. Бригада "екстренки" доправила її до лікарні. Медики діагностували черепно-мозкову травму, контузію, а також осколкове поранення обличчя та живота", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дитина перебуває у важкому стані. У неї діагностували черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкове поранення обличчя та живота. Медики роблять все можливе для порятунку дитини.

Нагадаємо, учора ввечері росіяни обстріляли Херсон з артилерії.