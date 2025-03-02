В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 10 гражданских

Иллюстративное фото: Нацполиция

Вчера российские оккупанты атаковали почти 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов РФ 10 мирных жителей получили ранения, среди них — ребенок

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили многоэтажку и 13 частных домов. Также оккупанты изуродовали газовую трубу, гаражи, автобусы и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 10 человек получили ранения, из них — 1 ребенок", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили над Херсонщиной три ударных дрона типа "Shahed-131/136".

Напомним, вчера российские оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на Дарьевку Херсонской области. В результате атаки ранения получил 11-летний ребенок.