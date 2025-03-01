Росіяни вдарили по дитсадку на Дніпропетровщині, є постраждалі

фото: Національна поліція

Внаслідок обстрілів на Дніпропетровської області російськими військами постраждали три людини. Пошкоджено будинки та дитячий садок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну поліцію України.

Російські загарбники обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони області, зокрема міста Нікополь, а також Марганецьку, Мирівську та Покровську громади. Постраждали двоє чоловіків віком 35 та 48 років, а також 84-річна жінка.

Усі потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості та були доставлені до медичних закладів.

Серед пошкоджень від ворожих обстрілів - 13 приватних будинків, автомобіль та дитячий садочок.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині військові за гроші допомагали дезертирам тікати.