Росіяни знову обстріляли Херсон з артилерії
Армія РФ ввечері, 28 лютого обстріляла з артилерії Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина
Як передає RegioNews, про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.
"Близько 18:30 окупанти вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки постраждав 74-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка доправили до медзакладу з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням голови.
Нагадаємо, у Херсонській області російські військові атакували поліцейське авто під час евакуації хворого.
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