У передмісті Херсона росіяни атакували дронами цивільних: 3 поранених

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні близько 05:00 ворог атакував дроном 36-річного чоловіка. Він дістав вибухову травму, поранення грудної клітини, ніг та передпліччя. Напередодні ввечері під атаку атаку потрапила 78-річна жінка. У неї – вибухова травма та уламкове поранення живота", — йдеться у повідомленні.

Також сьогодні до лікарні доставили чоловіка, який вчора ввечері постраждав через атаку російського БпЛА. У 64-річного жителя Антонівки діагностували вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Його стан – середньої тяжкості.

Наразі всі потерпілі перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, на Херсонщині через російські обстріли семеро мирних жителів дістали поранення.