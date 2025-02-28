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28 лютого 2025, 11:55

У передмісті Херсона росіяни атакували дронами цивільних: 3 поранених

28 лютого 2025, 11:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вчора ввечері та сьогодні вранці росіяни атакували дронами селище Антонівка Херcонського району. Внаслідок обстрілів постраждали місцеві жителі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні близько 05:00 ворог атакував дроном 36-річного чоловіка. Він дістав вибухову травму, поранення грудної клітини, ніг та передпліччя. Напередодні ввечері під атаку атаку потрапила 78-річна жінка. У неї – вибухова травма та уламкове поранення живота", — йдеться у повідомленні.

Також сьогодні до лікарні доставили чоловіка, який вчора ввечері постраждав через атаку російського БпЛА. У 64-річного жителя Антонівки діагностували вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Його стан – середньої тяжкості.

Наразі всі потерпілі перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, на Херсонщині через російські обстріли семеро мирних жителів дістали поранення.

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