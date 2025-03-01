Россияне снова атаковали Херсонщину, ранен ребенок
Российские оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на Дарьевку Херсонской области. в результате атаки ранения получил 11-летний ребенок
Об этом в Телеграмме сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин , передает RegioNews.
"В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 11-летний ребенок. Бригада "экстренки" доставила его в больницу. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, контузию, а также осколочное ранение лица и живота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок находится в тяжелом состоянии. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, контузию, а также обломочное ранение лица и живота. Медики делают все возможное для спасения ребенка.
Напомним, вчера вечером россияне обстреляли Херсон из артиллерии.
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