На Херсонщині росіяни атакували поліцейське авто під час евакуації хворого

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Херсонщині, під час евакуації хворого з передмістя Херсона - Антонівки до медичного закладу, автомобіль патрульної поліції потрапив під дронову атаку

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 27 лютого правоохоронці отримали повідомлення про те, що в селищі Антонівка у чоловіка, ймовірно, стався інсульт.

Через високу активність дронів у селищі швидка не завжди може дістатися до хворих. Відтак правоохоронці прибули на місце події, щоб доставити хворого до лікарні.

На шляху до медичного закладу ворожий дрон скинув вибухівку поруч з автомобілем, у якому поліцейські транспортували чоловіка.

На щастя, ніхто не травмувався, пошкоджено лише автомобіль.

Нагадаємо, вчора ввечері та сьогодні вранці росіяни атакували дронами селище Антонівка Херcонського району. Внаслідок обстрілів постраждали місцеві жителі.

Раніше повідомлялося, що в ніч на п'ятницю, 28 лютого, російська армія випустила по Україні 208 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 107 дронів, ще 97 — локаційно втрачені.