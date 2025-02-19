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19 лютого 2025, 17:52

Росіяни вдарили КАБом по Харківщині, загинув чоловік

19 лютого 2025, 17:52
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фото: ілюстративне
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Внаслідок ворожого удару по Куп’янську на Харківщині загинув чоловік. Наразі його тіло дістають з-під завалів

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Армія РФ вдарила КАБ по житловому сектору у м. Купʼянськ сьогодні близько 15:40. З-під завалів будинку рятувальники деблоковують тіло 59-річного чоловіка. На місці працюють усі екстрені служби", – написав він.

Нагадаємо, вночі 19 лютого росіяни атакували дроном підприємство у Харкові. Люди внаслідок атаки не постраждали, однак було пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми.

Куп'янськ Харківська область КАБ обстріл смерть
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