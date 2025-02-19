Російська армія вдарила артилерією та дронами по Дніпропетровщині, поранена дівчина

фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Росіяни упродовж 19 лютого обстрілювали з артилерії та атакували ударними безпілотниками декілька районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждала 20-річна жінка

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.

"У Межівській громаді на Синельниківщині через безпілотник ворога постраждала 20-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Відновлюватися вона буде вдома. Серед пошкоджень приватний будинок і господарська споруда", - йдеться у повідомленні.

Також російські загарбники обстрілювали Нікопольський район, а саме – райцентр, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади.

Нагадаємо, на Херсонщині внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав медичний заклад.

Як повідомлялось, російські військові FPV-дронами вдарили по селу на Харківщині. На щастя, ніхто не постраждав.