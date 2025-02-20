Россияне сбросили КАБ на многоэтажку в Херсоне: среди пострадавших есть дети

фото: Херсонская МВА

Поздно вечером в среду, 19 февраля, российские оккупанты атаковали Херсон тремя управляемыми авиабомбами. Один из КАБов попал в многоэтажку в центре города

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

По его словам, спасатели достали из-под завалов 13-летних близнецов – мальчика и девочку. У них минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. Дети в больнице под наблюдением медиков.

На данный момент известно еще о трех пострадавших мужчинах. У одного из них взрывная и черепно-мозговая травма, ранение ног.

У 60-летнего мужчины ссадины, 36-летний мужчина получил акубаротравму.

На месте работает коммунальная техника. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Как отметил Мрочко, в одном из укрытий организовали пункт несокрушимости и штаб ликвидации последствий попадания КАБ.

Напомним, вчера вечером оккупанты массированно атаковали дронами Одессу . В городе были слышны взрывы. Есть разрушения и пострадавшие.

Ранее мы сообщали, что накануне россияне ударили КАБом по Харьковщине, погиб мужчина.