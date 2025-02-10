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Вчера российские оккупанты атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате обстрелов РФ ранения получил мирный житель

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки россияне били по жилым кварталам, повредили многоэтажку и четыре частных дома. Также оккупанты изуродовали пенитенциарное учреждение и хозяйственное сооружение.

По данным ОВА, во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили над Херсонщиной один ударный дрон типа "Shahed-131/136".

Напомним, оккупанты поздно вечером 9 февраля в очередной раз нанесли удары по северу Донецкой области. В результате обстрелов ранены шесть человек