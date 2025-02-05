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05 лютого 2025, 14:26

Росіяни атакували село на Херсонщині: є поранений

05 лютого 2025, 14:26
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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Сьогодні опівдні російські війська вдарили з БпЛА по Гаврилівці Бериславського району

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Через ворожу атаку постраждав 61-річний чоловік. Він у цей момент перебував вдома.

Чоловік зазнав вибухової травми, уламкові поранення черева та шиї.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні вранці, 5 лютого, окупаційні війська РФ атакували дроном передмістя Херсона — Антонівку. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія випустила по Україні 104 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 42 — локаційно втрачені.

Херсонська область село поранення війна окупанти дрон
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