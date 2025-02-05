Росіяни атакували село на Херсонщині: є поранений
Сьогодні опівдні російські війська вдарили з БпЛА по Гаврилівці Бериславського району
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Через ворожу атаку постраждав 61-річний чоловік. Він у цей момент перебував вдома.
Чоловік зазнав вибухової травми, уламкові поранення черева та шиї.
Раніше ми повідомляли, що сьогодні вранці, 5 лютого, окупаційні війська РФ атакували дроном передмістя Херсона — Антонівку. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік.
Нагадаємо, цієї ночі російська армія випустила по Україні 104 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 42 — локаційно втрачені.
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