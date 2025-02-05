Ранкова атака на Херсон: внаслідок вибуху поранені четверо цивільних

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Сьогодні вранці російські окупанти атакували Херсон, скинувши вибухівку з безпілотника. Внаслідок удару поранення отримали четверо мирних жителів

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

За наявними даними, загарбники вдарили по цивільним близько 5:30.

Серед постраждалих – двоє чоловіків віком 31 та 42 роки. Обидва зазнали мінно-вибухових травм та уламкових поранень. Також у старшого потерпілого діагностували відкритий перелом гомілки.

Згодом стало відомо про ще двох поранених. 36-річний чоловік отримав уламкові поранення, переломи та мінно-вибухову травму. Крім того, у лікарню доставили 47-річного потерпілого з аналогічними ушкодженнями.

"Медики надають їм необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинув цивільний, ще восьмеро мирних мешканців регіону дістали поранення.