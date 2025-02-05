У передмісті Херсона окупанти скинули вибухівку на людину: чоловік помер
Сьогодні вранці, 5 лютого, окупаційні війська РФ атакували дроном передмістя Херсона — Антонівку. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
Попередньо відомо, що росіяни вдарили по Антонівці близько 08:00.
"Унаслідок скидання вибухівки 52-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. В момент атаки він знаходився на вулиці", — йдеться в повідомленні.
За фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини, триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 5 лютого в Антонівці через атаку російського БпЛА постраждали троє людей.
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