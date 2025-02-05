Вночі РФ атакувала Україну понад 100 ударних дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 лютого російська армія випустила по Україні 104 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 42 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Також відомо, що відбувся пуск двох балістичних ракет "Іскандер-М" із Курської області.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях. 42 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина.

Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники знищили 14 "шахедів".