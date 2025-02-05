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05 лютого 2025, 10:05

Вночі РФ атакувала Україну понад 100 ударних дронів: як відпрацювала ППО

05 лютого 2025, 10:05
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 5 лютого російська армія випустила по Україні 104 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 42 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Також відомо, що відбувся пуск двох балістичних ракет "Іскандер-М" із Курської області.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях. 42 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина.

Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники знищили 14 "шахедів".

РФ війна ЗСУ БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
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