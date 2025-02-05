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05 февраля 2025, 14:26

Россияне атаковали село в Херсонской области: есть раненый

05 февраля 2025, 14:26
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иллюстративное фото из открытых источников
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Сегодня в полдень российские войска ударили из БпЛА по Гавриловке Бериславского района

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Из-за вражеской атаки пострадал 61-летний мужчина. Он в этот момент находился дома.

Мужчина получил взрывную травму, обломочные ранения чрева и шеи.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром, 5 февраля, оккупационные войска РФ атаковали дроном пригород Херсона — Антоновку. В результате вражеского удара погиб мужчина.

Напомним, этой ночью российская армия выпустила по Украине 104 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 57 дронов, еще 42 локационно потеряны.

Херсонская область село ранение война оккупанты дрон
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