Ракетний удар по Ізюму: що відомо про стан поранених

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Після російського удару по Ізюму 4 лютого в лікарнях перебувають п'ятеро поранених, двоє - у тяжкому стані

Про це повідомила журналістам речниця Харківської ОВА Олена Шаповал, передає RegioNews.

За її словами, двоє людей прооперовані, вони перебувають у стані середньої тяжкості, одна людина — у тяжкому стані.

"Дівчина 14 років, переведена в лікарню невідкладної допомоги, тяжка, стан стабілізували. Хлопчик 6 років стабільний", — зазначила Шаповал.

Всі інші поранені спостерігаються амбулаторно.

Як відомо, 4 лютого росіяни атакували місто Ізюм Харківської області балістичною ракетою. Внаслідок удару загинули п'ятеро мирних жителів, одна з жертв — вагітна 19-річна дівчина. Поранення отримали 55 людей.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого російська армія випустила по Україні 104 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 42 — локаційно втрачені.