Ракетний удар по Ізюму: що відомо про стан поранених
Після російського удару по Ізюму 4 лютого в лікарнях перебувають п'ятеро поранених, двоє - у тяжкому стані
Про це повідомила журналістам речниця Харківської ОВА Олена Шаповал, передає RegioNews.
За її словами, двоє людей прооперовані, вони перебувають у стані середньої тяжкості, одна людина — у тяжкому стані.
"Дівчина 14 років, переведена в лікарню невідкладної допомоги, тяжка, стан стабілізували. Хлопчик 6 років стабільний", — зазначила Шаповал.
Всі інші поранені спостерігаються амбулаторно.
Як відомо, 4 лютого росіяни атакували місто Ізюм Харківської області балістичною ракетою. Внаслідок удару загинули п'ятеро мирних жителів, одна з жертв — вагітна 19-річна дівчина. Поранення отримали 55 людей.
Нагадаємо, в ніч на 5 лютого російська армія випустила по Україні 104 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 42 — локаційно втрачені.