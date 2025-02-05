Утренняя атака на Херсон: в результате взрыва ранены четверо гражданских

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Сегодня утром российские оккупанты атаковали Херсон, сбросив взрывчатку с беспилотника. В результате удара ранения получили четверо мирных жителей

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

По имеющимся данным, захватчики ударили по гражданским около 5:30.

Среди пострадавших – двое мужчин в возрасте 31 и 42 лет. Оба получили минно-взрывные травмы и обломочные ранения. Также у старшего пострадавшего диагностировали открытый перелом голени.

Впоследствии стало известно еще о двух раненых. 36-летний мужчина получил обломочные ранения, переломы и минно-взрывную травму. Кроме того, в больницу доставили 47-летнего потерпевшего с аналогичными повреждениями.

"Медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб гражданский, еще восемь мирных жителей региона получили ранения.