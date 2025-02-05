На Хмельниччині внаслідок дронової атаки пошкоджено будинок
У Хмельницькій області внаслідок нічної атаки ворога було пошкоджено вікна та фасад будинку. На щастя, ніхто не постраждав
Як передає RegioNews, про це повідомив у Фейсбуці начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Унаслідок атаки пошкоджено вікна та фасад будинку. Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи руйнувань не надходило", - написав він.
Очільник Хмельницької ОВА додав, що на території регіону під час повітряної тривоги Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих "Шахедів".
Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти атакували десятки населених пунктів у Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення. Також росіяни пошкодили 10 приватних будинків.
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