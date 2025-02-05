Нічний обстріл Харкова: постраждала одна людина

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Вночі ворог вдарив по Салтівскому та Основʼянському районах Харкова, постраждала одна людина

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, о 02:36 внаслідок влучання БПЛА типу "Герань-2" було пошкоджено та горів дах нежитлової будівлі - пам'ятки архітектури. Пожежу локалізували о 05:20.

Постраждала одна людина, яка проживала у багатоповерхівці навпроти, - гостра реакція на стрес.

Через ще одне влучання ворожого безпілотника частково зруйновано та горів дах нежитлової будівлі. Також пошкоджено вікна 7-ми корпусів навчального закладу. Обійшлося без постраждалих.

Як відомо, раніше мер міста Ігор Терехов повідомив, що у Харкові влучання ворожих безпілотників у двох районах. На місцях вибухів виникли пожежі.

Нагадаємо, 4 лютого росіяни атакували місто Ізюм Харківської області балістичною ракетою. Внаслідок удару загинули п'ятеро мирних жителів, серед них - вагітна 19-річна дівчина.