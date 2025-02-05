На Херсонщині внаслідок атаки дрона постраждали троє людей

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У передмісті Херсона внаслідок анатки ворожого безпілотника постраждали троє осіб - жінка та двоє чоловіків

Як передає RegioNews, про це повідомили в Херсонській ОВА.

"В Антонівці через атаку російського БпЛА постраждали троє людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки з дрона 48-річна жінка та чоловіки, 46 та 53 роки, дістали вибухові травми та уламкові поранення. Стан двох потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості, одного – тяжкий. Наразі потерпілі перебувають в медизакладі.

Як повідомлялось, через падіння уламків дрона в Кіровоградській області пошкоджені приватні будинки. На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих.