На Херсонщині внаслідок атаки дрона постраждали троє людей
У передмісті Херсона внаслідок анатки ворожого безпілотника постраждали троє осіб - жінка та двоє чоловіків
Як передає RegioNews, про це повідомили в Херсонській ОВА.
"В Антонівці через атаку російського БпЛА постраждали троє людей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки з дрона 48-річна жінка та чоловіки, 46 та 53 роки, дістали вибухові травми та уламкові поранення. Стан двох потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості, одного – тяжкий. Наразі потерпілі перебувають в медизакладі.
Як повідомлялось, через падіння уламків дрона в Кіровоградській області пошкоджені приватні будинки. На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих.
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