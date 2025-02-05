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05 лютого 2025, 07:58

Обстріли Херсонщини: росіяни вбили цивільного, 8 людей поранені

05 лютого 2025, 07:58
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 4 лютого, російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний, ще восьмеро мирних мешканців регіону дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Станіслав, Микільське, Берислав, Милове, Новорайськ, Новоберислав, Крупиця, Тягинка, Антонівка, Інженерне, Придніпровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Дудчани, Кізомис, Велетенське, Михайлівка, Олександрівка, Широка Балка, Зміївка, Золота Балка, Садове, Білозерка, Приозерне, Зеленівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Новоолександрівка, Гаврилівка, Благовіщенське, Веселе, Іванівка, Качкарівка, Комишани, Львове, Монастирське, Ольгівка, Понятівка, Софіївка, Томина Балка та Федорівка.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Загарбники били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили 10 приватних будинків. Також росіяни понівечили автозаправну станцію, господарчі споруди та приватні автомобілі.

Нагадаємо, 4 лютого окупаційні війська РФ атакували Херсонщину із застосуванням авіації, артилерії та дронів. Через ворожі обстріли загинув 71-річний житель селища Милове, ще семеро цивільних дістали поранення.

РФ війна обстріли окупанти Херсон жертва Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
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