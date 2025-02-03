У передмісті Херсона росіяни скинули вибухівку з дрона на жінку
Сьогодні вранці російські окупанти атакували безпілотником селище Антонівка Херсонського району. Внаслідок ворожого удару та вибуху постраждала мирна жителька
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, окупанти атакували Антонівку БпЛА близько 06:00.
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона 50-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення обличчя, шиї та грудної клітки", – йдеться у повідомленні.
Потерпілу ушпиталили до лікарні.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 лютого, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинув цивільний, ще 13 мирних мешканців дістали поранення, серед них — діти.
На Дніпропетровщині внаслідок вибуху постраждав чоловікВсі новини »
03 лютого 2025, 10:20Росіяни атакували Харківщину дронами і КАБами: пошкоджений заклад освіти
03 лютого 2025, 09:37Окупанти скинули на село в Запорізькій області 16 авіабомб: є пошкодження цивільної інфраструктури
03 лютого 2025, 07:45
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
На парковці ТРЦ у Києві побилися 16 та 19-річна приятельки: поліція їх розшукала
03 лютого 2025, 13:40Окупанти атакували безпілотником Херсон: є поранений
03 лютого 2025, 13:36На Вінниччині судитимуть чиновника ДСНС, який обдурив державу майже 3 млн грн
03 лютого 2025, 13:23Мир – це коли вбивця більше не здатен вбивати
03 лютого 2025, 13:15Підрив чоловіків на міні на Харківщині: в якому стані постраждалі
03 лютого 2025, 13:12На Буковині зростає захворюваність на грип та ГРВІ: епідпоріг перевищено на 42%
03 лютого 2025, 13:03На Харківщині затримали чоловіка, який організовував інтернет для окупантів
03 лютого 2025, 12:57У Москві підірвали засновника російського батальйону "Арбат" Саркісяна: він помер
03 лютого 2025, 12:55У Києві значно подорожчав проїзд у приміських маршрутках
03 лютого 2025, 12:37У Харкові чоловік жорстоко вбив 76-річну матір та її кота
03 лютого 2025, 12:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі блоги »