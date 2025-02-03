09:34  02 лютого
Командування Сухопутних військ ЗСУ закликало до "жорсткої реакції" на вбивства військових ТЦК
07:05  03 лютого
На озброєння ЗСУ надійшли FPV-дрони "Громило"
12:43  02 лютого
У колонії на Полтавщині катували та вбивали увʼязнених
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2025, 10:20

На Дніпропетровщині внаслідок вибуху постраждав чоловік

03 лютого 2025, 10:20
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Повідомлення про надзвичайну подію, яка сталася на одній з вулиць м. Самар, надійшло до поліції 3 лютого близького 8:38

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що вибух стався, коли 40-річний господар будинку виходив зі свого домоволодіння. Чоловіка з травмами доставлено до лікарні.

"На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції та вибухотехніки. Обставини з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, за минулу добу російські загарбники атакували десятки населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще 13 осіб отримали поранення.

Дніпропетровська область вибух постраждалий поліція
Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранений цивільний
03 лютого 2025, 09:40
У Дніпрі 21-річного хлопця викрали прямо з його квартири
31 січня 2025, 20:42
Всі новини »
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
У Тeрнoпiльськiй oбластi сувoрo пoкарали вiйськoвoгo, який пiшoв у СЗЧ
03 лютого 2025, 10:59
Під час пожежі в приватному будинку в Харкові загинув чоловік
03 лютого 2025, 10:55
На Івано-Франківщині викрили схему переправлення ухилянтів через гори
03 лютого 2025, 10:40
В ТРЦ у центрі Харкова підлітки влаштували масову бійку: поліція проводить перевірку
03 лютого 2025, 10:32
За день ЗСУ ліквідували 1300 окупантів, — Генштаб
03 лютого 2025, 10:25
Сирський жорстко відреагував на серію нападів на ТЦК: що сказав Головнокомандувач ЗСУ
03 лютого 2025, 09:55
Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранений цивільний
03 лютого 2025, 09:40
Росіяни атакували Харківщину дронами і КАБами: пошкоджений заклад освіти
03 лютого 2025, 09:37
Вночі росіяни запустили по Україні понад 70 ударних дронів: як відпрацювала ППО
03 лютого 2025, 09:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі публікації »
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Всі блоги »