На Дніпропетровщині внаслідок вибуху постраждав чоловік

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Повідомлення про надзвичайну подію, яка сталася на одній з вулиць м. Самар, надійшло до поліції 3 лютого близького 8:38

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що вибух стався, коли 40-річний господар будинку виходив зі свого домоволодіння. Чоловіка з травмами доставлено до лікарні.

"На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції та вибухотехніки. Обставини з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, за минулу добу російські загарбники атакували десятки населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще 13 осіб отримали поранення.