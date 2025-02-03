На Дніпропетровщині внаслідок вибуху постраждав чоловік
Повідомлення про надзвичайну подію, яка сталася на одній з вулиць м. Самар, надійшло до поліції 3 лютого близького 8:38
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
Правоохоронці встановили, що вибух стався, коли 40-річний господар будинку виходив зі свого домоволодіння. Чоловіка з травмами доставлено до лікарні.
"На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції та вибухотехніки. Обставини з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, за минулу добу російські загарбники атакували десятки населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще 13 осіб отримали поранення.
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