В пригороде Херсона россияне сбросили взрывчатку с дрона на женщину
Сегодня утром российские оккупанты атаковали беспилотником поселок Антоновка Херсонского района. В результате вражеского удара и взрыва пострадала мирная жительница
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, оккупанты атаковали Антоновку БпЛА около 06:00.
"В результате сброса взрывчатки с дрона 50-летняя женщина получила минно-взрывную травму, контузию, а также обломочные ранения лица, шеи и грудной клетки", – говорится в сообщении.
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Напомним, за прошедшие сутки, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб гражданский, еще 13 мирных жителей получили ранения, среди них — дети.
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