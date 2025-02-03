В пригороде Херсона россияне сбросили взрывчатку с дрона на женщину

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Сегодня утром российские оккупанты атаковали беспилотником поселок Антоновка Херсонского района. В результате вражеского удара и взрыва пострадала мирная жительница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, оккупанты атаковали Антоновку БпЛА около 06:00.

"В результате сброса взрывчатки с дрона 50-летняя женщина получила минно-взрывную травму, контузию, а также обломочные ранения лица, шеи и грудной клетки", – говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб гражданский, еще 13 мирных жителей получили ранения, среди них — дети.