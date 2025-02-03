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03 лютого 2025, 09:37

Росіяни атакували Харківщину дронами і КАБами: пошкоджений заклад освіти

03 лютого 2025, 09:37
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фото: facebook/Олег Синєгубов
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Окупанти упродовж минулої доби, 2 лютого, атакували Харківську область, пошкоджена будівля закладу освіти

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Так, ввечері 2 лютого у Золочеві Богодухівського району внаслідок влучання російського безпілотника типу Shahed пошкоджений дах комунального закладу освіти.

За межами сіл Баранівка, Орішанка і Карасівка Богодухівського району зафіксовані три влучання КАБів на відкритій території.

У селищі Борова Ізюмського району через влучання в землю КАБ пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків.

Окрім того, на Харківському напрямку українські військові відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище.

Загалом ворог 18 разів атакував укріплення на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова, три боєзіткнення ще тривають.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 лютого, російські окупаційні війська завдали 462 удари по восьми населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Також окупанти обстріляли Сумську область 93 рази. Загалом зафіксовано 210 вибухів.

війна Харківська область дрон атака КАБ комунальний заклад освіти
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