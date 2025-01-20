На Херсонщині внаслідок обстрілів загинула людина, ще двоє поранені
У Херсонській області минулої доби через російські удари одна людина загинула і ще двоє зазнали поранень
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Загалом під ворожим вогнем опинилися 33 населені пункти області. Внаслідок обстрілів пошкоджені 11 приватних будинків та автомобілі.
Як наголосив Прокудін, через російську агресію одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
Він додав, що під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині один російський безпілотник типу Shahed-131/136.
Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 19 січня завдали авіаудару по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала дитина.
Вночі росіяни запустили по Україні понад 140 дронів: скільки вдалося збитиВсі новини »
20 січня 2025, 08:32Сирський сказав, як українські удари по території РФ вплинули на ситуацію на фронті
20 січня 2025, 08:14Сирський розповів, скільки солдатів втратила армія Росії за 2024 рік
20 січня 2025, 07:26
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
У Черкасах жінка влаштувала стрілянину
20 січня 2025, 10:30На першого заступника міністра охорони здоров'я готували замах, — поліція та СБУ
20 січня 2025, 10:21ЗМІ назвали два параметри, які включає мирний план Трампа щодо України
20 січня 2025, 09:56Трамп 2.0: нас чекають дуже цікаві чотири роки
20 січня 2025, 09:32Вночі росіяни запустили по Україні понад 140 дронів: скільки вдалося збити
20 січня 2025, 08:32Сирський сказав, як українські удари по території РФ вплинули на ситуацію на фронті
20 січня 2025, 08:14У Києві три роки поспіль немає кліматичної зими: які це матиме наслідки
20 січня 2025, 07:52Сирський розповів, скільки солдатів втратила армія Росії за 2024 рік
20 січня 2025, 07:26Внаслідок російського авіаудару на Харківщині постраждала 14-річна дівчинка
20 січня 2025, 07:08
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »