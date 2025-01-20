Внаслідок російського авіаудару на Харківщині постраждала 14-річна дівчинка
Російські війська пізно ввечері 19 січня завдали авіаудару по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську ОВА.
Для атаки по населеному пункту російські загарбники застосували керовану авіаційну бомбу. Удар прийшовся біля приватного будинку у Золочеві.
В адміністрації розповіли, що внаслідок обстрілу постраждала дівчинка віком 14 років. Дитину з пораненням госпіталізували до медичної установи.
Нагадаємо, ввечері, 18 січня, росіяни завдали ракетний удар по Височанській громаді Харківщини. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, постраждала жінка
На Луганщині Сили оборони знищили танк, транспорт і склади БК окупантівВсі новини »
20 січня 2025, 02:20Окупанти вдарили з артилерії по селищу на Херсонщині: загинув хлопець
19 січня 2025, 18:45На Дніпропетровщині ППО збила російський безпілотник
19 січня 2025, 15:09
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Вночі росіяни запустили по Україні понад 140 дронів: скільки вдалося збити
20 січня 2025, 08:32Сирський сказав, як українські удари по території РФ вплинули на ситуацію на фронті
20 січня 2025, 08:14У Києві три роки поспіль немає кліматичної зими: які це матиме наслідки
20 січня 2025, 07:52Сирський розповів, скільки солдатів втратила армія Росії за 2024 рік
20 січня 2025, 07:26У Києві горів сміттєпереробний завод
20 січня 2025, 06:20На Одещині судитимуть бізнесмена, який зі спільниками організував побори із "зернового коридору"
20 січня 2025, 05:30На Київщині рибалка провалився під лід
20 січня 2025, 04:25На Рівненщині підліток приніс до школи ніж і поранив ним однокласника
20 січня 2025, 03:05На Луганщині Сили оборони знищили танк, транспорт і склади БК окупантів
20 січня 2025, 02:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »