В Херсонской области в результате обстрелов погиб человек, еще двое ранены

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В Херсонской области за прошедшие сутки из-за российских ударов один человек погиб и еще двое получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Всего под вражеским огнем оказались 33 населенных пункта области. В результате обстрелов повреждены 11 частных домов и автомобили.

Как отметил Прокудин, из-за российской агрессии один человек погиб, еще двое получили ранения.

Он добавил, что во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны уничтожили в Херсонской области один российский беспилотник типа Shahed-131/136.

Напомним, российские войска поздно вечером 19 января нанесли авиаудар по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области В результате обстрела пострадал ребенок.