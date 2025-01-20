Вночі росіяни запустили по Україні понад 140 дронів: скільки вдалося збити

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч проти 20 січня російські війська здійснили чергову дронову атаку по території України. Ворог запустив 141 безпілотник

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, росіяни здійснили пуски ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Також ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" по Сумщині.

На цю хвилину підтверджено збиття 93 безпілотників. Протиповітряна оборона працювала у 13 областях: Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій.

Також, як зазначається у повідомленні, 47 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, ще два полетіли в напрямку Росії.

Нагадаємо, російські війська пізно ввечері 19 січня завдали авіаудару по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала дитина.