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17 січня 2025, 16:16

Через обстріли Херсонщини постраждали 4 мирних жителів

17 січня 2025, 16:16
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Внаслідок російських обстрілів до медичних закладів Херсона та області звернулися четверо цивільних, які постраждали напередодні. Вона зазнали різних ушкоджень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Вчора вранці, 16 січня, під час атаки російського безпілотника в Херсоні постраждав 62-річний чоловік. Медики діагностували у нього вибухову травму та уламкове поранення голови. Потерпілого ушпиталили.

Також вчора у Станіславі під час обіднього обстрілу постраждав 42-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму та контузію.

Через обстріл селища Білозерка 14 січня постраждали двоє місцевих жителів – 70-річна жінка та 72-річний чоловік. Снаряд влучив поруч із їхнім будинком. У постраждалих виявили вибухові травми, контузії та струс головного мозку. Їх обох госпіталізували.

Наразі медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Нагадаємо, зранку 17 січня російські війська атакували з БпЛА селище Антонівка Херсонського району. Внаслідок одного з дронових ударів загинув чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту.

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