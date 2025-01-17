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17 января 2025, 16:47

Из-за обстрелов Херсонщины пострадали 4 мирных жителя

17 января 2025, 16:47
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иллюстративное фото: Нацполиция
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В результате российских обстрелов в медицинские учреждения Херсона и области обратились четверо пострадавших накануне гражданских. Она получили различные повреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Вчера утром, 16 января, в атаку российского беспилотника в Херсоне пострадал 62-летний мужчина. Медики диагностировали у него взрывную травму и обломочное ранение головы. Пострадавшего госпитализировали.

Также вчера в Станиславе во время обеденного обстрела пострадал 42-летний местный житель. У него диагностировали взрывную травму и контузию.

Из-за обстрела поселка Белозерка 14 января пострадали двое местных жителей – 70-летняя женщина и 72-летний мужчина. Снаряд попал рядом с их домом. У пострадавших обнаружили взрывные травмы, контузии и сотрясение головного мозга. Их обоих госпитализировали.

В настоящее время медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Напомним, утром 17 января российские войска атаковали из БпЛА поселок Антоновка Херсонского района. В результате одного из дроновых ударов погиб мужчина, находившийся на остановке общественного транспорта.

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