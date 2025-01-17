фото: ДСНС

В ніч на 17 січня через атаку ворожих безпілотників сталася пожежа у Бучанському районі Київщини

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС та пресслужбу поліції.

Внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджений приватний будинок та автомобіль. Виникла пожежа у розташованому поруч двоповерховій будівлі: горіло кафе-магазин з прибудованою котельнею. Вогонь на площі 200 м² загасили.

Постраждав 12-річний хлопчик, він отримав поранення ноги. Дитину госпіталізували.

Нагадаємо, у хлопчика – підозра на контузію та рвана рана бедра. Йому надається вся необхідна медична допомога.