Росіяни атакували дронами Київщину: фото наслідків
В ніч на 17 січня через атаку ворожих безпілотників сталася пожежа у Бучанському районі Київщини
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС та пресслужбу поліції.
Внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджений приватний будинок та автомобіль. Виникла пожежа у розташованому поруч двоповерховій будівлі: горіло кафе-магазин з прибудованою котельнею. Вогонь на площі 200 м² загасили.
Постраждав 12-річний хлопчик, він отримав поранення ноги. Дитину госпіталізували.
Нагадаємо, у хлопчика – підозра на контузію та рвана рана бедра. Йому надається вся необхідна медична допомога.
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