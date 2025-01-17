Росіяни вдарили дроном по зупинці транспорту в передмісті Херсона: є загиблий
Зранку 17 січня російські війська атакували з БпЛА селище Антонівка Херсонського району
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Внаслідок одного з дронових ударів загинув чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту.
Нагадаємо, впродовж 16 січня російські окупанти обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області. Через ворожі удари отримали поранення семеро людей.
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Чого не вистачає рекрутингу до української армії
17 січня 2025, 12:05У Полтаві прибрали напис про "дружбу з Росією" біля пам’ятника козацькому полковнику Пушкарю
17 січня 2025, 11:42СБУ затримала бухгалтерку "Укрзалізниці" у Полтаві, яка працювала на спецслужби Росії
17 січня 2025, 11:34На Львівщині водій мікроавтобуса збив літнього велосипедиста
17 січня 2025, 11:03Сили оборони уразили радіолокаційну техніку росіян у Бєлгородській області
17 січня 2025, 10:50На Прикарпатті за підпали адмінбудівель військовий на 4,5 роки відправиться за ґрати
17 січня 2025, 10:46Житель Херсона працював на росіян під час окупації, а зараз ледь не потрапив на службу в ЗСУ
17 січня 2025, 10:26Що дає Україні угода про 100-річне партнерство з Британією
17 січня 2025, 10:16На Херсонщині за добу через російські удари отримали поранення семеро людей
17 січня 2025, 10:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »