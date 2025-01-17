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17 січня 2025, 10:13

На Херсонщині за добу через російські удари отримали поранення семеро людей

17 січня 2025, 10:13
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Минулої доби, 16 січня, російські окупанти обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Янтарне, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Олександрівка, Берислав, Новокаїри, Червоний Маяк, Шляхове, Новоолександрівка, Новоберислав, Томарине, Осокорівка, Українка, Бургунка, Суханове, Білозерка, Крупиця, Монастирське, Ольгівка, Іванівка, Федорівка, Вірівка, Миколаївка, Новотягинка, Велетенське, Зміївка, Токарівка, Львове, Козацьке, Гаврилівка, Михайлівка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили десяток транспортних засобів.

Через російську обстріли отримали поранення семеро людей.

Нагадаємо, вночі 17 січня російські військові атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район на Одещині. Ціллю окупантів була припортова інфраструктура.

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